Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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ОНПО-заболевание

ОНПО-заболевание

ОНПО - острая недостаточность перемог в организмеВчера в комменты прибежало совсем какое-то безумное ципсо с нахрюком, что «украинцы массово готовы гибнуть за матькивщину, а русские поголовно не хотят воевать».

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