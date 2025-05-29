Сила в правде
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Сила в правде

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Удар по Европе не приведёт к войне с НАТО. США проглотят: Правда о 5-й статье устава альянса

Удар по Европе не приведёт к войне с НАТО. США проглотят: Правда о 5-й статье устава альянса

Ответный удар России по Европе не приведёт к войне со всем НАТО. США это проглотят. Вскрылась правда о 5-й статье устава альянса.

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Юрий анин
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