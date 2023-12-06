Скандинавский скрест. День 7-й. исторический прорыв Сенегала, китайское дежавю и странные сербки

КузнецовВВ

После завершения всех матчей группового этапа сформированы группы второго раунда женского чемпионата мира. Группа I. 1.Черногория — 4 очка. 2.Швеция — 4. 3.Венгрия — 2. 4.Хорватия — 1. 5.Сенегал — 1. 6.Камерун — 0. Группа II. 1.Норвегия — 4 очка. 2.Франция — 4. 3.Словения — 2. 4.Австрия — 2. 5.Ангола — 0. 6.Южная Корея — 0. Группа III. 1.Дания — 4 очка. 2.Германия — 4. 3.Румыния — 2. 4.Польша — 2. 5.Япония — 0. 6.Сербия — 0. Группа IV. 1.Нидерланды — 4 очка. 2.Испания — 4. 3.Бразилия — 2. 4.Чехия — 2. 5.Аргентина — 0. 6.Украина — 0. 6 декабря в борьбу на основном раунде вступят команды групп II и IV. Встречи нынешних лидеров секстетов запланированы на заключительный тур. В 1/4 финала пройдут по две лучшие команды из каждой группы. В четвертьфиналах команды группы I встретятся с коллективами из группы III, II — с IV.