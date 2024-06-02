ИАНЕД
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИАНЕД

681 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Вот он мужик,герой!Генерал-майор на ...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Белоусова нужно отправить в сво что бы опыта боевого набрался в окопе а не в кабинете.DS: сослуживцы ге...
  • Эльдар Алиев
    Что с хохловских Фашистов взять!Умершей от рака З...

В зоне СВО были замечены новые российские САУ 2С43 «Мальва»

Новые российские САУ 2С43 “Мальва” уже атакуют противника на направлении в Харьков. Ранее было объявлено, что эти САУ поступили в артиллерийские подразделения ВС РФ, но до вечера воскресенья в соцсетях не было фотографий участия их в специальной военной операции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх