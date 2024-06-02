В зоне СВО были замечены новые российские САУ 2С43 «Мальва»

Новые российские САУ 2С43 “Мальва” уже атакуют противника на направлении в Харьков. Ранее было объявлено, что эти САУ поступили в артиллерийские подразделения ВС РФ, но до вечера воскресенья в соцсетях не было фотографий участия их в специальной военной операции.