В зоне СВО были замечены новые российские САУ 2С43 «Мальва»

Новые российские САУ 2С43 “Мальва” уже атакуют противника на направлении в Харьков. Ранее было объявлено, что эти САУ поступили в артиллерийские подразделения ВС РФ, но до вечера воскресенья в соцсетях не было фотографий участия их в специальной военной операции.
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