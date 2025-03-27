День, изменивший историю: В России вспоминают святыню русских царей и матерей

Православные отмечают день Феодоровской иконы Божьей матери. Почему так важен этот праздник, объяснил учредитель "Царьграда" Малофеев27 марта в России отмечается день Феодоровской иконы Пресвятой Богородицы.
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