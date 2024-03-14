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Кухня и дом

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Настой лаврового листа при простуде: натуральное и эффективное лекарство

Настой лаврового листа при простуде: натуральное и эффективное лекарство

﻿﻿Содержание Почему настой лаврового листа эффективен при простуде? Как мне его подготовить и использовать? Как приготовить настой лаврового листа? Как пить отвар? Кому противопоказан этот настой? Какой на вкус настой лаврового листа? Что добавить в настой лаврового листа, чтобы улучшить его вкус и полезные свойства? Лавровый лист — отличная приправа к супам, рагу и многим другим блюдам.

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