В США заявили о «невыносимо высоком» риске прямой военной конфронтации с Россией

Риск прямой военной конфронтации между Россией и США невыносимо высок. Такое заявление сделал американский политолог, бывший старший директор российского направления в аппарате Совета национальной безопасности в администрации Джорджа Буша-младшего Томас Грэм в статье для The National Interest.
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