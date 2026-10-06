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Мировое обозрение

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Экс-депутат Госдумы Романов подписал контракт и ушёл на СВО

Экс-депутат Госдумы Романов подписал контракт и ушёл на СВО

Главное в тезисах: Смена статуса: Экс-депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Михаил Романов подписал контракт с Минобороны и с 6 октября является военнослужащим, участвующим в СВО.

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