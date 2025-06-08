NYT: Россия применила новую тактику прорыва ПВО ВСУ в Харькове

Российские военные нанесли по военным объектам в Харькове более 40 ударов за полтора часа в ночь на 7 июня, что стало самой масштабной атакой за три года, сообщает одна из американских газет со ссылкой на украинские и западные источники.
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