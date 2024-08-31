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Армия США заключила контракт на производство противотанкового оружия Javelin на 1,3 млрд долларов

Армия США заключила контракт на производство противотанкового оружия Javelin на 1,3 млрд долларов

Армия США заключила с совместным предприятием JJV двух оборонных компаний – Lockheed Martin и Raytheon контракт на сумму 1,3 миллиарда долларов на производство противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, пишет американское издание Defense News.

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