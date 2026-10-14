Календарь Трампа и Тегеран

Дональду Трампу предлагают новую операцию против Ирана, которая должна заключаться в нанесении интенсивных ударов по ракетным и беспилотным арсеналам, командным пунктам КСИР и энергетическим объектам страны Фото: The White House / Handout via Reuters Соответствующие варианты обсуждались командой национальной безопасности США.