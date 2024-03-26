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Россия меняет тактику. Что это значит?

Россия меняет тактику. Что это значит?

Большинство людей, интересующихся событиями в соседней стране, обратили внимание, что несколько последних наших доставок имели качественно другой смысл, чем это было раньше.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Наконец-то!!! Сознание стало просыпаться у авторов подобных статей (оных все больше становится), хотя все это было ясно  с самого начала. Правда, есть пара ошибочек- 1. не будет Россия идти дальше 4-х областей. И даже до той самой речки, до середины которой долетит не каждая птичка.  Зачем тратить на эту территорию жизни и деньги?- при таком раскладе, который описал автор ( а он совершенно верен- Украину ждет гетманщина на фоне феодальных княжеств и полная Руина), лишние территории Украины- для России только обуза. Ну, и  ошибочка №2- первостепенной задачей для России стоит отвод НАТО от границ России, то есть передел Европы новой Ялтой. А  это значит, что и границы Европы будут для украинцев закрыты- потому что Восточная Европа станет  сферой влияния России. Ну, а на первых порах украинцы смогут идти дальше на Запад через Польшу и  Румынию. Венгрия сразу закроет границы. А за ней и все остальные.
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13 час.
ХА
Харченко Александр
Никто никуда идти не будет.Кто хотел, уже ушли остались кто ждёт РФ
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5 час.
Natalija Osminina
С приграничных территорий.  Но это менее  20% от всей территории Украины, причем 90% этой  освобожденной территории 8 лет были  считай под Россией.
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5 час.

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