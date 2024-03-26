Россия меняет тактику. Что это значит?

Natalija Osminina

Наконец-то!!! Сознание стало просыпаться у авторов подобных статей (оных все больше становится), хотя все это было ясно с самого начала. Правда, есть пара ошибочек- 1. не будет Россия идти дальше 4-х областей. И даже до той самой речки, до середины которой долетит не каждая птичка. Зачем тратить на эту территорию жизни и деньги?- при таком раскладе, который описал автор ( а он совершенно верен- Украину ждет гетманщина на фоне феодальных княжеств и полная Руина), лишние территории Украины- для России только обуза. Ну, и ошибочка №2- первостепенной задачей для России стоит отвод НАТО от границ России, то есть передел Европы новой Ялтой. А это значит, что и границы Европы будут для украинцев закрыты- потому что Восточная Европа станет сферой влияния России. Ну, а на первых порах украинцы смогут идти дальше на Запад через Польшу и Румынию. Венгрия сразу закроет границы. А за ней и все остальные.