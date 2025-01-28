SpaceX построила вторую Mechazilla для Starship и установила на неё гигантские «палочки для еды»

Компания SpaceX готовит новую стартовую башню Mechazilla на своем космодроме Starbase. Вторая башня, как и первая, должна будет использоваться не только для запусков ракеты Starship, но и для поимки возвращающихся на землю ускорителя Super Heavy и космического корабля Starship.
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