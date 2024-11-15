Транспортный коридор «Север-Юг» нужен для борьбы с колонизацией — эксперт

Международный транспортный коридор (МТК) «Север-Юг» нужен не только для переориентации России на юг и восток, но и для борьбы с новой колонизацией, заявил доктор философских наук, экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов 14 ноября в выступлении на II международном форуме МТК «Север-Юг».