У большинства локомотивов и вагонов ЖДМ истек срок эксплуатации

У большинства локомотивов и вагонов ГП "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) истек срок эксплуатации, и восстановление железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава стало острой необходимостью, заявил директор предприятия Олег Тофилат.
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