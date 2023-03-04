Боевое применение БПЛА «Иноходец» и его технический потенциал

"Иноходец" с ракетой Х-БПЛА на внешней подвеске, март 2022 г. Одной из главных отечественных новинок в области беспилотной авиации является разведывательно-ударный комплекс «Иноходец», принятый на вооружение несколько лет назад.
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