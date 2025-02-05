Уточнять прогноз погоды будут с помощью дронов

Россияне получат более точные прогнозы погоды благодаря передовым технологиям. Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с главой Росгидромета Игорем Шумаковым 5 февраля использование беспилотников в работе ведомства.
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