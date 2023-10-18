Российские бойцы уничтожили до 115 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 115 боевиков. Такой новостью с агентством РИА Новости поделился Александр Савчук — начальник пресс-центра группировки «Центр».
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