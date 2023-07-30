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«Спартак» из-за насыщенного календаря просил перенести матч с «Уралом» с 11 на 12 августа, но получил отказ

По данным «Матч ТВ», «Спартак» обращался в «Урал» и Мир РПЛ с просьбой перенести матч чемпионата в Екатеринбурге с 11 на 12 августа, но получил отказ.

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