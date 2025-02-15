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«Трактор» выиграл 4 из 5 последних матчей. Команда Гру – 1-я на Востоке

«Трактор» выиграл 4 из 5 последних матчей. Команда Гру – 1-я на Востоке

Команда под руководством Бенуа Гру обыграла «Адмирал» со счетом 2:1 в выездном матче.  Таким образом, «Трактор» набрал 78 очков в 57 матчах и занимает 1-е место в таблице Восточной конференции.

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