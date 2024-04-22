Любителям халявы, или Россия всем должна

Алексей Тан

За обновлённый союз!!... и когда в вели ХОЗрасчёт для республик... Я стоя Горбачёву аплодировал!! ... И это надо было ещё...при Косыгине в вести... и вот тогда бы союз мог сохранится... Но!! паразиты ЭТО не прочухали... и продолжали, выкачивать силы и соки из России и Русского народа!... и всё!!!... была убита ВЕРА... в дружбу "братских" народов.... (И белярюси нам так же не "братья").