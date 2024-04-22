Виктор Анисимов Никак не угомонятся любители пожить за счёт России и российского народа. Всё пытаются привить нам чувство вины за распад Советского Союза, и за то что якобы "Россия их бросила" в бывших союзных республиках, вдруг в одночасье ставших "независимыми государствами", особенно усердствуют в этих обвинениях наши "небратья" - понаехавшие к нам украинцы.
Любителям халявы, или Россия всем должна
Комментарии
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Алексей Тан
За обновлённый союз!!... и когда в вели ХОЗрасчёт для республик... Я стоя Горбачёву аплодировал!! ... И это надо было ещё...при Косыгине в вести... и вот тогда бы союз мог сохранится... Но!! паразиты ЭТО не прочухали... и продолжали, выкачивать силы и соки из России и Русского народа!... и всё!!!... была убита ВЕРА... в дружбу "братских" народов.... (И белярюси нам так же не "братья").
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1 час.
Геннадий
"...я радовалась распаду ссср..." - это как же, тетка, тебе Хреново жилось в СССР,.. кем работала: мотальщицей, ассенизатором или стояла на трассе в районе Химок?.. это как же "укатали сивку крутые горки"?.. так и сейчас, похоже, живется хреново... "денег нет, ботинки рвутся, а зима идет..." и сосед, падла, алкаш по ночам за стенкой жену метелит, спать не дает... в общем всё те же прелести жизни, бедолага... Да, ещё мигранты, суки, понаехали тут)
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1 час.
Геннадий
...Горбачев тебе брат родной, мудила-грешная...
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1 час.
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