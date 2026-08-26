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Брат Хабиба проведёт борцовский реванш с победившим его в UFC Завадой

Брат Хабиба проведёт борцовский реванш с победившим его в UFC Завадой

Бывший боец UFC Абубакар Нурмагомедов впервые более чем за три года выступит на турнире, встретившись 20 сентября с немцем Давидом Завадой в поединке по правилам вольной борьбы на соревнованиях AIGA в Стамбуле.

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