Брат Хабиба проведёт борцовский реванш с победившим его в UFC Завадой

Бывший боец UFC Абубакар Нурмагомедов впервые более чем за три года выступит на турнире, встретившись 20 сентября с немцем Давидом Завадой в поединке по правилам вольной борьбы на соревнованиях AIGA в Стамбуле.
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