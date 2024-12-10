Сирия — это решение тройки: США, Россия, Иран. Украине приготовиться

Сергей Догадин

Автор. Какая на хрен тройка!? Какая Россия? Какой Иран? Там все турки зарешали. Америкосы и евреи с турками в доле вот и не возражают, а даже наоборот. Евреи уже оттяпали кусок Сирии возле Галандских высот и сказали что они тут навсегда потому что это древние еврейские земли😀. А что Россия с Ираном поимеют? Только геморрой и больше ничего.