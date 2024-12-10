Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 891 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Догадин
    Иран сам почти в состоянии войны с Израилем и США, чем он может помочь если армия Сирии разбегается при виде террорис...Сирия — это решен...
  • людмила бер
    Абхазия, так и не научилась быть Государством....отсутствуют главные признаки .... такие как 1. Ответственные государ...Бунт в Абхазии об...
  • Сергей Сычев
    Ну, ясно, что Иран прогнули! С Турцией и так всё понятно - исторически петушат!!! А у нас ещё... есть проблема под бо...Сирия — это решен...

Сирия — это решение тройки: США, Россия, Иран. Украине приготовиться

Сирия — это решение тройки: США, Россия, Иран. Украине приготовиться

Юрий Кот Время поговорить о Сирии. Что там происходит сегодня? Известно, что боевики террористических формирований вошли в Дамаск и постепенно устанавливают контроль над столицей Сирии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Догадин
Автор. Какая на хрен тройка!? Какая Россия? Какой Иран? Там все турки зарешали. Америкосы и евреи с турками в доле вот и не возражают, а даже наоборот. Евреи уже оттяпали кусок Сирии возле Галандских высот и сказали что они тут навсегда потому что это древние еврейские земли😀. А что Россия с Ираном поимеют? Только геморрой и больше ничего.
Ответить
8 час.
Сергей Сычев
Ну, ясно, что Иран прогнули! С Турцией и так всё понятно - исторически петушат!!! А у нас ещё... есть проблема под боком!
Ответить
2 час.
Сергей Догадин
Иран сам почти в состоянии войны с Израилем и США, чем он может помочь если армия Сирии разбегается при виде террористов.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх