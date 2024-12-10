Юрий Кот Время поговорить о Сирии. Что там происходит сегодня? Известно, что боевики террористических формирований вошли в Дамаск и постепенно устанавливают контроль над столицей Сирии.
Сирия — это решение тройки: США, Россия, Иран. Украине приготовиться
Комментарии
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Сергей Догадин
Автор. Какая на хрен тройка!? Какая Россия? Какой Иран? Там все турки зарешали. Америкосы и евреи с турками в доле вот и не возражают, а даже наоборот. Евреи уже оттяпали кусок Сирии возле Галандских высот и сказали что они тут навсегда потому что это древние еврейские земли😀. А что Россия с Ираном поимеют? Только геморрой и больше ничего.
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8 час.
Сергей Сычев
Ну, ясно, что Иран прогнули! С Турцией и так всё понятно - исторически петушат!!! А у нас ещё... есть проблема под боком!
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2 час.
Сергей Догадин
Иран сам почти в состоянии войны с Израилем и США, чем он может помочь если армия Сирии разбегается при виде террористов.
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1 час.
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