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Фигуристу Роману Костомарову провели новую операцию по ампутации пальцев левой руки

Фигуристу Роману Костомарову провели новую операцию по ампутации пальцев левой руки

Медицинское вмешательство было необходимо, так как в конечности снова развилась гангрена.Фигуристу Роману Костомарову, который третий месяц находится в “Коммунарке”, провели новую операцию по ампутации пальцев левой руки из-за начавшейся гангрены.

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