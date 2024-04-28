Источник в Киеве назвал причину ареста Залужного

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный взят под усиленную охрану в связи с тем, что в Киеве опасаются возможного военного бунта в стране, сообщают украинские Telegram-каналы со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского.
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