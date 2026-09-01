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Царьград

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Власти ЯНАО опровергли минирования: все угрозы фейковые

Власти ЯНАО опровергли минирования: все угрозы фейковые

Окружные власти ЯНАО заявили о фейковых сообщениях о минировании. Проверки подтвердили, что угрозы не имеют оснований.

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