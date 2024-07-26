Герои СВО: матрос Тюрнин вывез десятки раненых бойцов с линии фронта

Механик-водитель мотострелковой дивизии двадцатой гвардейской общевойсковой армии, матрос Дмитрий Тюрнин, находясь на боевом задании, под постоянным обстрелом со стороны противника, вместе со своей группой приблизился на автомобиле к укреплённым вражеским позициям и вывез десятки наших раненых военнослужащих с линии боевого соприкосновения.
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