Герои СВО: матрос Тюрнин вывез десятки раненых бойцов с линии фронта

Механик-водитель мотострелковой дивизии двадцатой гвардейской общевойсковой армии, матрос Дмитрий Тюрнин, находясь на боевом задании, под постоянным обстрелом со стороны противника, вместе со своей группой приблизился на автомобиле к укреплённым вражеским позициям и вывез десятки наших раненых военнослужащих с линии боевого соприкосновения.