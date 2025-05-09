Трамп заявил, что не планирует встречу с Путиным в Саудовской Аравии

При этом, между сторонами идут "очень-очень хорошие" разговоры Глава администрации США Дональд Трамп заявил, что встречи между ним и президентом России Владимиром Путиным в середине мая в Саудовской Аравии не намечено.
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