Polestar может уйти из Китая, и вот почему

Изначально под названием Polestar выпускались «заряженные» версии моделей Volvo. В 2017 году Polestar был выделен в отдельный бренд электрических машин — он принадлежит Volvo Cars, PSD Investment и Geely Holding.
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