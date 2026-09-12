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FiNE NEWS

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Стефания Маликова выступила перед студентами МГУ и столкнулась с критикой

26-летняя Стефания Маликова, дочь музыканта Дмитрия Маликова, выступила с лекцией на экономическом факультете Московского государственного университета, где рассказала о своем опыте создания бренда одежды DressByStesha и построении личного бренда.

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