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Андрей Выползов: В войне на Украине наступил решающий момент, и НАТО готовит агрессию против Калининграда

Андрей Выползов: В войне на Украине наступил решающий момент, и НАТО готовит агрессию против Калининграда

Российской пропаганде удалось донести до европейских обывателей, что война с НАТО не будет такой же долгой и вязкой, как на Украине.

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