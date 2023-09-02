Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Анисин о натурализации: «Полное безобразие. Мы должны вообще закрыть наш хоккей для иностранцев. Идет СВО, лишних денег в России сейчас нет»

– Легионеры начали массово брать российское гражданство. Как вы относитесь к этой тенденции? – Я считаю, это полное безобразие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх