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Дефицит этого витамина вызывает головные боли и проблемы с памятью

Дефицит этого витамина вызывает головные боли и проблемы с памятью

Нехватка этого питательного вещества встречается не так часто. Но есть привычка, которая повышает риск столкнуться с этим неприятным состоянием.

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