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Царьград

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Лесные массивы: естественные барьеры на пути наводнений и загрязнений

Лесные массивы: естественные барьеры на пути наводнений и загрязнений

Лесные пологи играют ключевую роль в управлении водными ресурсами. Они задерживают дождевые осадки, защищают реки от загрязнений и способствуют предотвращению наводнений.

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