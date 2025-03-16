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Царьград

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РВ: опубликовано видео уничтожения бронесарая ВСУ в Курской области

РВ: опубликовано видео уничтожения бронесарая ВСУ в Курской области

Русские десантники в Курской области уничтожили бронесарай ВСУ и сняли это на видео.Броневик, замаскированный под сарай, уничтожили русские десантники в Курской области.

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