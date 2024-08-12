Дочка Даны Борисовой сделала пластику лица

Ведущая Дана Борисова потакает своей дочери Полине во всем. Борисова постоянно меняет свою внешность, стремясь выглядеть моложе и стройнее, и, похоже, эта нездоровая тяга передалась ее дочери Полине, рожденной от бизнесмена Максима Аксенова.