Не в интересах Украины, доставка в военкомат и опасность дешевых зарядок: новости к утру 1 марта

Царьград Самара рассказывает о некоторых важных новостях региона, страны и мира.Не договорились В Сан-Паулу состоялась встреча министров финансов G20, на которой должны были быть приняты решения по поддержке Израиля и Украины.
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