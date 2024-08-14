Забор вместо кафе. В Песках выделяли участок под общепит

В популярном месте отдыха петрозаводчан шесть лет стоит уродливый забор В местечке Пески в Петрозаводске берег Онежского озера на протяжении многих лет уродует покосившийся от времени металлический забор зеленоватого оттенка.
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