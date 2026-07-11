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Аргентина забивает минимум два мяча в 11 матчах подряд на ЧМ. 2.02 – продлит серию в 1/4 финала против Швейцарии

Сборная Аргентины встретится со Швейцарией в 1/4 финала ЧМ-2026. Аргентина – явный фаворит, на ее выход в полуфинал букмекеры дают коэффициент 1.

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