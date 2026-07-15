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Богословская высказалась о гиде European Athletics и EBU против сексуализации спортсменок

Богословская высказалась о гиде European Athletics и EBU против сексуализации спортсменок

Серебряный призер Олимпиады-1992 по легкой атлетике Ольга Богословская поделилась своим мнением о выпуске гида European Athletics и EBU, направленного на борьбу с сексуализацией спортсменок в трансляциях.

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