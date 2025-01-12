Глубокий сон очищает мозг от токсичных отходов

Новый научный прорыв показывает, как глубокий сон играет ключевую роль в поддержании здоровья мозга. В ходе исследования, опубликованного в журнале Cell, ученые из Университета Рочестера и Университета Копенгагена обнаружили, что во время глубокого сна мозг освобождается от накопленных отходов благодаря системе, управляемой молекулой норадреналин.