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Глубокий сон очищает мозг от токсичных отходов

Глубокий сон очищает мозг от токсичных отходов

Новый научный прорыв показывает, как глубокий сон играет ключевую роль в поддержании здоровья мозга. В ходе исследования, опубликованного в журнале Cell, ученые из Университета Рочестера и Университета Копенгагена обнаружили, что во время глубокого сна мозг освобождается от накопленных отходов благодаря системе, управляемой молекулой норадреналин.

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