Ефимов: 17 спортивных объектов построили в Москве в 2024 году

За минувший год в столице построили 17 спортивных объектов за счет бюджетных и внебюджетных средств. Общая их площадь составляет около 140 тысяч квадратных метров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.