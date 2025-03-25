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Ефимов: 17 спортивных объектов построили в Москве в 2024 году

Ефимов: 17 спортивных объектов построили в Москве в 2024 году

За минувший год в столице построили 17 спортивных объектов за счет бюджетных и внебюджетных средств. Общая их площадь составляет около 140 тысяч квадратных метров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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