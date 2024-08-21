Космическое излучение сделало крыс более активными и любопытными

Ученые выяснили, что кратковременное воздействие космического излучения увеличивает количество белков, поддерживающих жизнеобеспечение нейронов в сенсомоторной коре мозга крыс — зоне, отвечающей за контроль движений.
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