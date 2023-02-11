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Джейлен Брансон: «Пару раз Джош Харт хотел прикончить меня на тренировке»

Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон забавно отозвася о Джоше Харте, который перед дедлайном перешел в «Никс» из «Портленда».

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