Нацбанк Украины хочет заменить доллар на евро в качестве курсообразующей валюты

Украина намерена отказаться от доллара и перейти на евро в качестве курсообразующей валюты, чтобы быть ближе к рынкам Европейского союза (ЕС), заявила заместитель руководителя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.
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