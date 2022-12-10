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Женщина погибла в ДТП с тремя автомобилями в Нижегородской области

Женщина погибла в ДТП с тремя автомобилями в Нижегородской области

При столкновении трех автомобилей в Нижегородской области погибла одна женщина. Соответствующую информацию предоставили утром в субботу, 10 декабря, сотрудники регионального управления МВД.

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