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Царьград

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Врач Людмила Лапа рекомендовала перерабатывать не чаще раз в неделю

Врач Людмила Лапа рекомендовала перерабатывать не чаще раз в неделю

Врач-терапевт Людмила Лапа рекомендовала работать сверхурочно не более одного дня в неделю и отметила пользу получасовых прогулок.

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