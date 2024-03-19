Куба обяжет все заведения страны принимать карты «Мир»

Власти Кубы обяжут любые заведения страны принимать карты российской платежной системы «Мир». По словам главы кубинского Минтуризма Хуан Карлос Гарсиа Гранды, это станет обязательным условием для работы заведений.
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