Зеленский обвинил ВСУ в проведении мобилизации на Украине

Украинский президент также назвал цену мобилизационных мероприятий.Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения заявил, что военные предложили ему провести мобилизацию ещё 450-500 тысяч украинцев для восполнения потерь ВСУ в живой силе.
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