Экс-замглавы Минпромторга выкупил 25% в производителе банкоматов BFS

Бывший заместитель министра промышленности и торговли Алексей Ученов стал владельцем 25% в российской компании «Банковские и финансовые системы» (BFS), которая занимается производством банкоматов, пишет РБК со ссылкой на директора по маркетингу и стратегии BFS Георгия Миронова и самого Ученова.
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