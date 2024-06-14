Экс-замглавы Минпромторга выкупил 25% в производителе банкоматов BFS

Бывший заместитель министра промышленности и торговли Алексей Ученов стал владельцем 25% в российской компании «Банковские и финансовые системы» (BFS), которая занимается производством банкоматов, пишет РБК со ссылкой на директора по маркетингу и стратегии BFS Георгия Миронова и самого Ученова.